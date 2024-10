Un giorno da chef, sfida tra giovani a Bagnaia con un occhio alla beneficenza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una serata per cimentarsi nel mondo dei “grandi”, organizzando una cena e pensando a tutto: dalla grafica degli inviti al menu, dalla gestione della sala alla cucina. È quanto si propone un gruppo di ragazzi e ragazze di Castel del Piano, Capanne e Bagnaia per sabato 19 ottobre alle ore 20 presso Perugiatoday.it - Un giorno da chef, sfida tra giovani a Bagnaia con un occhio alla beneficenza Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una serata per cimentarsi nel mondo dei “grandi”, organizzando una cena e pensando a tutto: dgrafica degli inviti al menu, dgestione della salacucina. È quanto si propone un gruppo di ragazzi e ragazze di Castel del Piano, Capanne eper sabato 19 ottobre alle ore 20 presso

Le miss mamme diventano chef per un giorno : due premi anche sul territorio con pancake e crostata - . Domenica scorsa, nella galleria del Centro Commerciale LungoSavio di Cesena, si è svolta la sesta edizione di “Miss mamma chef". . Si tratta di un coking show a cui possono partecipare le mamme che (dalla prima edizione ad oggi), si sono aggiudicate una fascia di premiazione a “Miss mamma italiana”. (Cesenatoday.it)

Chef Vincenzo Volpe - il ricordo di Paolo Mati : “In cucina fino all’ultimo giorno. Quello che siamo è grazie a lui” - «È arrivato qua da noi in un momento delicato, subito dopo l’apertura del ristorante – afferma Paolo Mati, titolare di Toscana Fair –. Incontrai Pier Angelo Barontini dopo aver parlato con decine di chef e, sapendo che c’era anche lui in ballo, mi disse di non farmelo scappare. Chi è arrivato qui a fare il lavapiatti poi è uscito che è diventato cuoco: in queste ore ho capito quello che ci ha ... (Lanazione.it)