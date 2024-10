Uccise la figlia di 2 anni, poi il messaggio agghiacciante all’ex marito: “Non c’è più”. La decisione del giudice (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un terribile caso di cronaca, costato la vita a una bambina di 2 anni e accompagnato da un agghiacciante messaggio inviato dalla madre omicida all’ex marito: “Tua figlia non c’è più“. La vicenda di Patrizia Colucci aveva sconvolto Milano e l’Italia intera. Ora, la Corte d’Appello del capoluogo lombardo ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per Patrizia Coluzzi, che ha soffocato la figlia di 2 anni, Edith, nel Marzo del 2021. La sentenza è stata emessa il 16 ottobre, nonostante la richiesta della procura generale di Milano di assolvere la donna per infermità mentale. Coluzzi è attualmente reclusa in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Confermata la condanna a 12 anni Nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2021, Coluzzi, 45 anni, ha ucciso la figlioletta soffocandola con un cuscino nella loro casa di Cisliano, un piccolo Comune nel milanese. Thesocialpost.it - Uccise la figlia di 2 anni, poi il messaggio agghiacciante all’ex marito: “Non c’è più”. La decisione del giudice Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un terribile caso di cronaca, costato la vita a una bambina di 2e accompagnato da uninviato dalla madre omicida: “Tuanon c’è più“. La vicenda di Patrizia Colucci aveva sconvolto Milano e l’Italia intera. Ora, la Corte d’Appello del capoluogo lombardo ha confermato la condanna a 12di reclusione per Patrizia Coluzzi, che ha soffocato ladi 2, Edith, nel Marzo del 2021. La sentenza è stata emessa il 16 ottobre, nonostante la richiesta della procura generale di Milano di assolvere la donna per infermità mentale. Coluzzi è attualmente reclusa in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Confermata la condanna a 12Nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2021, Coluzzi, 45, ha ucciso la figlioletta soffocandola con un cuscino nella loro casa di Cisliano, un piccolo Comune nel milanese.

