Tre figli, i tatuaggi e i precedenti per furto: chi era Eros Di Ronza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 37enne ucciso a Milano, dopo aver rubato dei Gratta e vinci da un bar in viale Giovanni da Cermenate Lascia tre figli piccoli e una compagna, Eros Di Ronza, il 37enne ucciso all'alba di oggi in viale Giovanni da Cermenate, a Milano, dopo essere stato sorpreso a rubare dal locale dei Gratta e vinci.

Alessandra Spiazzi - chi è la donna uccisa a colpi d'arma da fuoco in casa : presidente delle "Mamme volenterose" - era in pensione. Gravissimo il figlio 15enne - Alessandra Spiazzi è la donna di 58 anni ritrovata morta, uccisa a colpi d'arma da fuoco, nella cucina della sua casa nella frazione di Vago di Lavagno, Verona, nel pomeriggio di... (Leggo.it)

Gli spari e il dramma in famiglia a Vago di Lavagno : morta la "mamma volenterosa" Alessandra - il figlio in terapia intensiva - Un «dramma familiare». Così sembra riassumersi, senza peraltro definirne gli esatti contorni, quanto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 settembre nella frazione di Vago a Lavagno. Nel Comune veronese è stato indetto il lutto cittadino, annullato lo spettacolo serale che si sarebbe dovuto... (Veronasera.it)

“La crisi c’è e ora si vede pure” : Alice Campello e Alvaro Morata cupi e pensierosi per il primo giorno di scuola dei figli - . E da quel momento sono iniziate molte speculazioni sui reali motivi della rottura. La notizia ha riacceso le speranze dei fan su un loro possibile ritorno di fiamma ma l’ipotesi è stata presto smentita dal magazine Chi, con una foto in cui Campello e Morata appaiono “cupi e pensierosi” mentre tengono per mano i gemelli. (Ilfattoquotidiano.it)