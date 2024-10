Gaeta.it - Tragedia a San Casciano: trovata morta la titolare di un negozio di alimentari

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio drammatico ha scosso la comunità di San, situata sulle colline fiorentine, dove una donna di 59 anni è stata ripriva di vita nel suo, “Da Graziella“. La scoperta è avvenuta quando una cliente ha trovato Laura Frosecchi in una pozza di sangue, allertando immediatamente le autorità. I carabinieri, intervenuti sul luogo del delitto, hanno proceduto all’arresto del nipote della vittima, un giovane di 22 anni, che si era rifugiato in un edificio nelle vicinanze, fomentando ulteriore inquietudine in un contesto già drammatico. Il ritrovamento della vittima e l’intervento delle forze dell’ordine La drammatica scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, quando una cliente abituale è entrata neldi“Da Graziella“, ignara di quanto fosse accaduto.