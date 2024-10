Temptation Island, Antonio messo in ridicolo dagli amici per il due di picche della tentatrice Sara (Di giovedì 17 ottobre 2024) Antonio guarda in diretta la puntata del suo falò di confronto con Titty a Temptation Island, insieme agli amici. Quando la single Sara gli dà il palo, quest’ultimi lo sbeffeggiano sui social. Comingsoon.it - Temptation Island, Antonio messo in ridicolo dagli amici per il due di picche della tentatrice Sara Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)guarda in diretta la puntata del suo falò di confronto con Titty a, insieme agli. Quando la singlegli dà il palo, quest’ultimi lo sbeffeggiano sui social.

Segnalazione su Millie dopo Temptation Island : avvistata con un noto ex del reality - Durante la scorsa puntata di Temptation Island c’è stato il falò di confronto tra Millie e Michele. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che i due abbiano trascorso del tempo insieme all’interno di uno stesso locale di Roma. Colpi di scena nella prossima puntata di Temptation Island? Per il momento, però, c’è da dire che non sono sopraggiunte nuove indiscrezioni né, tanto meno, si sa se tra ... (Tutto.tv)

Temptation Island - Millie Moi sta frequentando un famoso ex del programma : parla una sua conoscente - La curiosità cresce e i fan attendono con impazienza ulteriori dettagli. La presenza di Raul con Millie ha fatto pensare a molti che potrebbe essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia, soprattutto dopo la recente separazione della ragazza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Temptation Island, le coppie un mese dopo: chi ha mantenuto la parola sulla rottura e chi è ... (Anticipazionitv.it)

Temptation Island - pioggia di polemiche contro Filippo Bisciglia - Un altro commento recitava: “Lo giustifica perché non la ama più…come se questo giustificasse il tradimento, siamo alla follia”. E se alla fine Giulia aveva comunque deciso di perdonare il fidanzato, Mirco invece ha scelto di uscire dal reality da solo: ha confessato di aver provato emozioni per un’altra persona, ed è scoppiato anche a piangere. (Metropolitanmagazine.it)