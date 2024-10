Svizzera: colosso alimentare promette di continuare a investire in Cina (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pechino, 17 ott – (Xinhua) – “La Cina per noi e’ chiaramente un Paese importante per continuare a svilupparci”. Con il lancio di nuovi prodotti di alta gamma per l’infanzia nel Paese, il colosso alimentare svizzero Nestle ha promesso di continuare a consolidare il suo impegno sul mercato e i suoi investimenti in Cina. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Svizzera: colosso alimentare promette di continuare a investire in Cina Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pechino, 17 ott – (Xinhua) – “Laper noi e’ chiaramente un Paese importante pera svilupparci”. Con il lancio di nuovi prodotti di alta gamma per l’infanzia nel Paese, ilsvizzero Nestle ha promesso dia consolidare il suo impegno sul mercato e i suoi investimenti in. Agenzia Xinhua

