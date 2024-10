Sinner-Djokovic oggi al Six Kings Slam, quando gioca: orario e dove vedere in TV e streaming (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner affronta oggi nelle semifinali del Six Kings Slam Novak Djokovic. La super sfida precederà quella tra Nadal e Alcaraz e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su DAZN e Supertennis, per abbonati sarà pure su Sky. Si parte alle 18:30. Fanpage.it - Sinner-Djokovic oggi al Six Kings Slam, quando gioca: orario e dove vedere in TV e streaming Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannikaffrontanelle semifinali del SixNovak. La super sfida precederà quella tra Nadal e Alcaraz e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su DAZN e Supertennis, per abbonati sarà pure su Sky. Si parte alle 18:30.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Djokovic - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : immediata rivincita dopo 4 giorni - Conquistato meritatamente l’oro Olimpico il serbo ha poi ceduto a sorpresa all’australiano Popyrin nel terzo turno degli US Open prima di osservare un mesetto di riposo in attesa del rientro a Shanghai. Dal canto suo Djokovic, trentasettenne di Belgrado, arriva a Riad a margine di un’ottima settimana disputata nella metropoli cinese. (Oasport.it)

Sinner batte Medvedev - va in semifinale Six Kings Slam contro Djokovic - it: Notizie dallo Sport Italiano. Il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo, oggi sconfigge il 28enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco. . Sinner, all’ottava vittoria in 15 confronti diretti contro il russo, affronterà domani in semifinale il 37enne serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking, recentemente battuto nella ... (Seriea24.it)

Six Kings Slam 2024 : il tabellone delle semifinali. Sinner e Alcaraz affrontano i mostri sacri Djokovic e Nadal - Sinner ha sconfitto il moscovita con il punteggio di 6-0 6-3, concedendo solo tre giochi al suo avversario e disputando un primo set letteralmente sontuoso. Tutto come da copione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto i loro incontri odierni, in apertura del Six Kings Slam, l’esibizione di scena sul veloce indoor a Riad (Arabia Saudita) e con compensi a dir poco astronomici: 1. (Oasport.it)