Senigallia, Valditara chiede approfondimenti sul caso del 15enne morto suicida: «La scuola deve saper intercettare bullismo e violenza» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministero dell'Istruzione sta svolgendo delle verifiche sul caso di Leonardo Calcina, il ragazzo di 15 anni morto suicida per bullismo il 14 ottobre scorso a Senigallia, nelle Marche. Il ministro Giuseppe Valditara ha contattato Donatella D'amico, direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale, chiedendo di approfondire l'episodio, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori del ragazzo e di alcuni coetanei. Stando a quanto ricostruito finora, Leonardo Calcina è stato vittima di numerosi episodi di bullismo a scuola, dove ha subìto molestie fisiche e verbali da parte di alcuni compagni, che lo deridevano per il suo aspetto e il suo comportamento.

Studente morto suicida a Senigallia - Valditara : “Intercettare le fragilità giovanili” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha contattato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella D'Amico, in seguito al suicidio di uno studente a Senigallia. . L'episodio è attualmente sotto indagine da parte del Ministero, e il Ministro ha richiesto ulteriori approfondimenti, anche in considerazione delle dichiarazioni dei genitori del ... (Gazzettadelsud.it)

Il ministro Valditara chiede approfondimenti sul suicidio del 15enne di Senigallia - Il Ministro Giuseppe Valditara ha contattato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella D'Amico, e ha richiesto un ulteriore approfondimento, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori del ragazzo e delle testimonianze pubblicate sui giornali da parte di studenti e amici del giovane. (Ilrestodelcarlino.it)

Tragedia a Senigallia : il ministro Valditara chiede chiarezza dopo il suicidio di un giovane studente - La situazione ha sollevato un’ondata di dolore e indignazione, portando il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a intervenire direttamente per chiarire le circostanze dell’accaduto. In questo contesto, l’idea di istituire un protocollo di emergenza per la gestione di casi di crisi, che preveda una risposta immediata e coordinata tra scuole, famiglie e servizi sociali, ... (Gaeta.it)