Priorità Ucraina. Chi ha incontrato a Roma il vicesegretario aggiunto Usa

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa mattina Chris Smith, vice segretarioper l’Europa orientale del dipartimento di Stato degli Stati Uniti, hai deputati della commissione Esteri della Camera. Al centro dell’audizione informale, che racconta la volontà di Italia e Stati Uniti di rafforzare gli scambi anche sul piano diplomatico-parlamentare: la situazione in. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato al parlamento di Kyiv, la Verchovna Rada, alcuni punti del suo “Piano per la vittoria” già illustrato ai leader occidentali, primo tra tutti il presidente statunitense Joe Biden: “Dipende dai nostri partner”, ha spiegato Zelensky ribadendo la sua richiesta di sostegno all’Occidente e il suo no alla possibilità di cedere territori alla Russia per porre fine alla guerra.