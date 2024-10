Pogba rompe il silenzio | la sanzione i momenti più duri Lamine Yamal il suo futuro…

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

E' tornato. Paulvede la luce alla fine del tunnel dopo la riduzione dellae la squalifica per doping (ridotto dal TAS a 18 mesi, A marzo tornerà a giocare e a gennaio si allenerà con la Juventus) ed è sempre più vicino al rientro. Il francese, sul quale non è ancora chiaro se giocherà a Torino orà il contratto e andrà in un altro club, è apparso mercoledì in varie interviste a L'Equipe, Sky Sports, La Gazzetta dello Sport o ESPN. Queste furono le sue parole: Il suo ritorno: "Sarà un nuovo: più affamato, più saggio e più forte. Quest'anno ho lavorato da solo con gli allenatori e sono pronto per tornare alla normalità nel 2025. Ho solo un desiderio: giocare a calcio".