Unlimitednews.it - Pnrr, 515 milioni per le mense scolastiche, oltre il 60% al Sud

(Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – È stata pubblicata la graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando da 515pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza dellenell’ambito delper favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei Comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle Province e le Città metropolitane, per i convitti. Sono finanziati 890 interventi con una percentuale molto elevata, pari al 63,11%, nelle regioni del Mezzogiorno. La Regione con il numero più elevato di progetti finanziati è la Calabria con91,3, seguita dalla Campania con 78,2e poi da Lazio con 56,8, Lombardia con 56,3e Puglia con 55,9