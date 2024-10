Ilgiorno.it - Più controlli e telecamere di ultima generazione

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un ulteriore giro di vite con operazioni mirate sul territorio e un rafforzamento dellediper un presidio ancor più efficace. Sono i provvedimenti concordati ieri mattina al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia, per aumentare il livello di sicurezza a Rozzano, dopo l’omicidio del trentunenne Manuel Mastrapasqua avvenuto una settimana fa in viale Romagna. Già il giorno successivo, il comandante provinciale dei carabinieri Pierluigi Solazzo, d’intesa con il numero uno di corso Monforte, aveva predisposto un potenziamento immediato deidell’Arma, con l’impiego degli uomini della Compagnia di intervento operativo e del 3° Reggimento Lombardia sia di giorno che di notte.