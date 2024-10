“Parla di lei”: esperti a confronto su contraccezione, cancro e prevenzione (Di giovedì 17 ottobre 2024) SALICE SALENTINO - Al via gli appuntamenti nell'ambito dell'ottobre rosa - Parla di Lei a Salice Salentino. Si parte il 18 ottobre, si prosegue il 23. Sul tavolo del confronto, temi caldi e attuali come tumore all'utero, contraccezione, prevenzione. Taglio del nastro venerdì, presso il chiostro Lecceprima.it - “Parla di lei”: esperti a confronto su contraccezione, cancro e prevenzione Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) SALICE SALENTINO - Al via gli appuntamenti nell'ambito dell'ottobre rosa -di Lei a Salice Salentino. Si parte il 18 ottobre, si prosegue il 23. Sul tavolo del, temi caldi e attuali come tumore all'utero,. Taglio del nastro venerdì, presso il chiostro

