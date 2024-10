Pallanuoto, Settebello sospeso per sei mesi per la protesta alle Olimpiadi (Di giovedì 17 ottobre 2024) La nazionale maschile di Pallanuoto italiana, il Settebello, è stata sospesa per sei mesi a causa di una violazione del World Aquatics Integrity Code durante i Giochi Olimpici di Parigi. L’episodio contestato è avvenuto dopo la discussa partita contro l’Ungheria nei quarti di finale, tenutasi il 7 agosto. In quella partita, l’Italia è stata eliminata, e ci sono state molte polemiche legate a decisioni arbitrali, tra cui un gol annullato, un’espulsione dubbia e un rigore assegnato agli avversari. Dopo la sconfitta, scrive Repubblica, i giocatori e l’allenatore Sandro Campagna avrebbero avuto un confronto fisico e verbale con gli arbitri nel parcheggio, mentre la squadra si preparava a tornare al villaggio olimpico. Questo comportamento ha portato alla sospensione, che include anche l’esclusione dalla prossima World Cup e una multa di 100 mila dollari. Lettera43.it - Pallanuoto, Settebello sospeso per sei mesi per la protesta alle Olimpiadi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La nazionale maschile diitaliana, il, è stata sospesa per seia causa di una violazione del World Aquatics Integrity Code durante i Giochi Olimpici di Parigi. L’episodio contestato è avvenuto dopo la discussa partita contro l’Ungheria nei quarti di finale, tenutasi il 7 agosto. In quella partita, l’Italia è stata eliminata, e ci sono state molte polemiche legate a decisioni arbitrali, tra cui un gol annullato, un’espulsione dubbia e un rigore assegnato agli avversari. Dopo la sconfitta, scrive Repubblica, i giocatori e l’natore Sandro Campagna avrebbero avuto un confronto fisico e verbale con gli arbitri nel parcheggio, mentre la squadra si preparava a tornare al villaggio olimpico. Questo comportamento ha portato alla sospensione, che include anche l’esclusione dalla prossima World Cup e una multa di 100 mila dollari.

