"Pagano il pizzo ma proteggono gli estorsori": il Comune non sarà parte civile, imputati verso la messa alla prova (Di giovedì 17 ottobre 2024) La richiesta è "tardiva": il gup Stefania Brambille - che sta processando 31 tra commercianti e imprenditori di Brancaccio che avrebbero favorito i loro estorsori, negando, a dispetto anche delle intercettazioni, di aver pagato il pizzo - ha con questa motivazione deciso che il Comune di Palermo Palermotoday.it - "Pagano il pizzo ma proteggono gli estorsori": il Comune non sarà parte civile, imputati verso la messa alla prova Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La richiesta è "tardiva": il gup Stefania Brambille - che sta processando 31 tra commercianti e imprenditori di Brancaccio che avrebbero favorito i loro, negando, a dispetto anche delle intercettazioni, di aver pagato il- ha con questa motivazione deciso che ildi Palermo

