Orario di lavoro ridotto e parità di salario, il governo affossa la proposta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondo del lavoro necessita una trasformazione radicale, che comprenda differenti aspetti. Si parla tanto di tutela dei dipendenti, in termini ad esempio di controllo sui contratti e il nero. Al tempo stesso, però, occorre affrontare il tema delicato della rimodulazione di determinati standard. Si pensi alle ore di impiego, che divorano la vita privata, e la possibilità del lavoro da remoto, per il bene dell'ambiente, delle tasche degli imprenditori e di quelle dei dipendenti. Remare contro è però tremendamente allettante, soprattutto se a suggerire qualcosa è l'opposizione. Un tema ricorrente che riguarda tanto la destra, oggi al potere, quanto la sinistra. In questa mancanza di dialogo, a pagare sono i cittadini. Nello specifico sta per sfumare l'ipotesi di un ben studiata riduzione dell'Orario di lavoro, a parità salariale.

Il diritto a non rispondere a email e messaggi fuori dall’orario di lavoro è una legge in molti Paesi. Ma non (ancora) in Italia - Eliana Liotta e? giornalista, scrittrice e divulgatrice scientifica. Oltre allo smart working, che le aziende dovrebbero garantire, il premier Keir Starmer ha intenzione di introdurre lo stesso diritto alla disconnessione dell’Australia. Manca, comunque, una cultura sul tema, una conoscenza delle tutele legali e la consapevolezza di quanto sia importante staccare. (Iodonna.it)

Riduzione dell'orario di lavoro - si parte con il ddl M5s-Pd-Avs - Il termine per gli emendamenti è stato fissato alla prossima settimana. Il provvedimento è calendarizzato in Aula il 21 ottobre. Il testo unitario fa sintesi di tre diverse proposte di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario presentate dai tre partiti di opposizione. . Il testo unitario di M5s, Pd e Avs sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, è stato ... (Quotidiano.net)

Stipendi - orario di lavoro ridotto a parità di salari : la proposta unitaria di Pd - M5s e Avs - La proposta prevede di avviare, “come avvenuto in altri Paesi europei, un triennio di sostegno incentivato – con il concorso decisivo delle parti sociali – con l’obiettivo di arrivare al 2028 a una riduzione complessiva dell’orario”. Mentre il campo largo arranca in vista delle elezioni regionali, almeno in Parlamento si tenta di trovare l’unità per incalzare il governo su proposte concrete. (Lanotiziagiornale.it)