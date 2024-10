One Health for Breast Cancer, al via progetto per sensibilizzare aziende (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA - Un progetto che mira all'educazione e all'informazione sulla prevenzione primaria del tumore al seno, rivolto alle imprese sensibili ai temi della sostenibilità ambientale e del benessere dei propri dipendenti: è One Health for Breast Cancer, presentato oggi alla Camera. "In un pianeta malato Ilgiornaleditalia.it - One Health for Breast Cancer, al via progetto per sensibilizzare aziende Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA - Unche mira all'educazione e all'informazione sulla prevenzione primaria del tumore al seno, rivolto alle imprese sensibili ai temi della sostenibilità ambientale e del benessere dei propri dipendenti: è Onefor, presentato oggi alla Camera. "In un pianeta malato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Europa Donna Italia lancia il progetto ‘One Health for Breast Cancer’ alla Camera dei Deputati - L’importanza dell’informazione e della sensibilizzazione L’iniziativa ‘One Health for Breast Cancer’ si distingue per il suo approccio educativo e informativo. Con il progetto ‘One Health for Breast Cancer’, l’associazione intende collaborare con esperti delle discipline sanitarie e ambientali per riformulare le linee guida sulla prevenzione, ampliando l’orizzonte dal singolo individuo ... (Gaeta.it)