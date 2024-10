361magazine.com - Omicidio a Milano, ladro colpito a morte con le forbici dal titolare del bar

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’è avvenuto questa mattina all’alba. Il 37enne ucciso aveva tentato di rubare Gratta e Vinci Si chiamava Eros Di Ronza, l’uomo assassinato a, questa mattina all’alba. Il 37enne aveva tentato di rubare Gratta e Vinci in un bar. Ilha reagito colpendolo acon leper strada. É accaduto in via Giovanni da Cermenate. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe portato via dal bar alcuni mazzetti di Gratta e Vinci. Leggi anche–> Liam Payne degli One Direction è morto: il volo dal terzo piano di un hotel Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante della Polizia e un’automedica e un’ambulanza dell’Areu, ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Eros Di Ronza, un italiano di 37 anni, era già noto alle forze dell’ordine. L'articolocon ledaldel bar proviene da 361 Magazine.