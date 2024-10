Gaeta.it - Nuova avventura gastronomica all’Hotel Savoy: tartufo, natura e sostenibilità a Firenze

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Hoteldiha recentemente introdotto un'esperienza inedita per gli appassionati di gastronomia e: "A caccia di tartufi fiorentini". Questo tour autunnale offre una combinazione unica di bellezze paesaggistiche toscane, cultura dele un approccio sostenibile grazie all'utilizzo di auto elettriche. Gli ospiti possono esplorare i tesori culinari della Toscana immergendosi completamente nella tradizione locale. Un viaggio nella campagna toscana con partenza dLa giornata inizia, situato in Piazza della Repubblica, dove gli ospiti vengono accolti per iniziare un'indimenticabile. Dopo aver ricevuto brevi istruzioni e consigli sull'uso delle auto elettriche, gli avventurieri si mettono alla guida verso la splendida campagna fiorentina.