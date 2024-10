Modifiche alla circolazione treni tra Pontecagnano e Battipaglia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle ore 19.50 di sabato 19 ottobre alle ore 6.50 di lunedì 21 ottobre la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Pontecagnano e Battipaglia, sulla linea Napoli Centrale – Salerno – Battipaglia, per lavori di manutenzione all’infrastruttura che prevedono attività di impermeabilizzazione del ponte al km 65+358 situato nel Comune di Pontecagnano. Per gli interventi in linea, si legge in una nota, saranno impiegate oltre 40 persone, tra dipendenti di Rfi e ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 300mila euro. Ulteriori dettagli sui provvedimenti di circolazione sono consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie. L'articolo Modifiche alla circolazione treni tra Pontecagnano e Battipaglia proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Modifiche alla circolazione treni tra Pontecagnano e Battipaglia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle ore 19.50 di sabato 19 ottobre alle ore 6.50 di lunedì 21 ottobre laferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di, sulla linea Napoli Centrale – Salerno –, per lavori di manutenzione all’infrastruttura che prevedono attività di impermeabilizzazione del ponte al km 65+358 situato nel Comune di. Per gli interventi in linea, si legge in una nota, saranno impiegate oltre 40 persone, tra dipendenti di Rfi e ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 300mila euro. Ulteriori dettagli sui provvedimenti disono consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie. L'articolotraproviene da Anteprima24.it.

