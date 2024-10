Mister Movie | L’istituto ecco il cast completo e i primi dettagli della serie tratta da Stephen King (Di giovedì 17 ottobre 2024) I fan di Stephen King sono in fermento: la serie tv tratta dal suo romanzo L’istituto ha fatto un importante passo avanti verso la produzione. Il cast completo è stato finalmente annunciato, offrendo ai fan un primo sguardo a chi darà vita ai personaggi di questa inquietante storia. Stephen King in tv: tutto quello che sappiamo su L’istituto Tra le new entry troviamo volti noti come Brendan Beiser, Mary Walsh e Jordan Alexander, che si uniranno a un cast già ricco di talenti, tra cui Mary-Louise Parker, Ben Barnes e Simone Miller. La serie, divisa in otto episodi, ci porterà all’interno delL’istituto, una Misteriosa struttura dove vengono tenuti prigionieri dei bambini dotati di poteri straordinari. Tra questi, il dodicenne Luke Ellis, protagonista della storia, che cercherà di fuggire e di scoprire i sinistri segreti che si celano dietro questa organizzazione. Mistermovie.it - Mister Movie | L’istituto ecco il cast completo e i primi dettagli della serie tratta da Stephen King Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) I fan disono in fermento: latvdal suo romanzoha fatto un importante passo avanti verso la produzione. Ilè stato finalmente annunciato, offrendo ai fan un primo sguardo a chi darà vita ai personaggi di questa inquietante storia.in tv: tutto quello che sappiamo suTra le new entry troviamo volti noti come Brendan Beiser, Mary Walsh e Jordan Alexander, che si uniranno a ungià ricco di talenti, tra cui Mary-Louise Parker, Ben Barnes e Simone Miller. La, divisa in otto episodi, ci porterà all’interno del, unaiosa struttura dove vengono tenuti prigionieri dei bambini dotati di poteri straordinari. Tra questi, il dodicenne Luke Ellis, protagonistastoria, che cercherà di fuggire e di scoprire i sinistri segreti che si celano dietro questa organizzazione.

