Milano, ladro ucciso con 20 coltellate: arrestati nipote e marito della titolare del bar (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarebbe stato ucciso con 20 colpi di forbice. La Procura di Milano ha chiesto la convalida degli arresti dei due cinesi accusati dell'omicidio volontario di un ladro. Gli arrestati sono il nipote e il marito della proprietaria del bar di via Giovanni da Cermenate, a Milano, dove è stato sorpreso il pregiudicato 37enne, Eros Di Ronza, insieme con un complice che è riuscito a fuggire. Il ladro ucciso all'alba si era introdotto nel bar, dopo avere forzato la saracinesca, per rubare dei Gratta e Vinci. Di Ronza sarebbe stato colpito una prima volta mentre stava cercando di uscire da sotto la saracinesca divelta con un crick insieme con il complice. La vittima sarebbe stata colpita mentre cercava di fuggire sia quando era ancora a terra sia quando era riuscita a rimettersi in piedi.

Milano : rapinatore ucciso a colpi di forbici - trovato il complice - Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano, a seguito di un’attività d’indagine, poco dopo le 15, hanno individuato e trovato il 48enne, con precedenti a carico, all’interno del suo appartamento in viale Tibaldi. (LaPresse) – La Polizia di Stato di Milano ha identificato indagando in stato di libertà per tentato furto in concorso un ... (Lapresse.it)

Chi era Eros Di Ronza - ucciso a Milano a colpi di forbice dopo aver tentato di rubare dei gratta e vinci - Era padre di tre figli piccoli, aveva 37 anni e vari precedenti alle spalle; il gestore del bar che lo ha ucciso è stato arrestato per omicidio volontario con un complice Eros Di Ronza è stato ucciso a colpi di forbice dal gestore del bar in via Giovanni Da Cermenate, periferia sud di Milano, . (Ilgiornaleditalia.it)

Milano : 37enne ucciso con almeno 20 forbiciate - (LaPresse) – Il il 37enne Eros Di Ronza sarebbe stato ucciso con almeno 20 colpi di una forbice. . Gli investigatori della polizia di stato, coordinati dalla pm Maura Ripamonti, stanno acquisendo un video che riprenderebbe integralmente gli istanti dell’omicidio. Milano, 17 ott. I colpi sarebbero stati sferrati sotto la serranda del ‘Bar paninoteca’ di viale Giovanni da Cermenate a Milano, ... (Lapresse.it)