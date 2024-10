Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 24-17, Eurolega basket in DIRETTA: ottima EA7 nel primo quarto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASbaglia l’aggiuntivo Bolmaro. 30-19 Giro e tiro di Bolmaro, e c’è anche il fallo! Brazdeikis regala l’aggiuntivo all’argentino. 28-19 Francisco riesce in un modo o nell’altro a far ripartire lo. 28-17 LA SCHIACCIATA IN TRANSIZIONE DI ARMONI BROOKS! Sopra il ferro per il +11! 26-17 Bolmaro ancora a segno dalla media! Ed è timeout che a questo punto Trinchieri è obbligato a chiamare. Inizia il secondo. TOP SCORER –: LeDay 8;: Giedraitis 5 24-17 BOLMARO! Con la tripla che fa saltare il Forum! E si chiude così ungiocato davvero bene dall’EA7. 21-17 1/2 Birutis. Anche Birutis guadagna due liberi su fallo di Armoni Brooks. 21-16 Altro giro in lunetta, stavolta lo guadagna LeDay e sono altri due punti. Ultimo minuto del. 19-16 2/2 Bolmaro.