LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Bagnaia-Martin ai ferri corti, prove libere nella notte (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena sul circuito di Phillip Island. Sarà una prima giornata contrassegnata da una grande incognita. Il tracciato oceanico infatti è stato appena rivestito da un nuovo manto d’asfalto, fattore che creerà sicuramente qualche grattacapo ai piloti in pista. A questo si aggiungono delle condizioni meteorologiche avverse, con il rischio concreto di pioggia. Rimane da capire dunque se le prove potranno dare delle indicazioni concrete o se rimarranno solo delle occasioni di sperimentazione da parte dei vari team Inutile dire che i fari saranno puntati su Francesco “Pecco” Bagnaia, intenzionato ad agganciare il rivale di sempre Jorge Martin. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Bagnaia-Martin ai ferri corti, prove libere nella notte Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellee delle pre-qualifiche del Gran Premio d’, diciassettesimo appuntamento del Motomondialediin scena sul circuito di Phillip Island. Sarà una prima giornata contrassegnata da una grande incognita. Il tracciato oceanico infatti è stato appena rivestito da un nuovo manto d’asfalto, fattore che creerà sicuramente qualche grattacapo ai piloti in pista. A questo si aggiungono delle condizioni meteorologiche avverse, con il rischio concreto di pioggia. Rimane da capire dunque se lepotranno dare delle indicazioni concrete o se rimarranno solo delle occasioni di sperimentazione da parte dei vari team Inutile dire che i fari saranno puntati su Francesco “Pecco”, intenzionato ad agganciare il rivale di sempre Jorge

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Valencia-Venezia 37-24 - Eurocup 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 12? – Due liberi per Pradilla: 31-22 11? – Tripla di Filipovic, Valencia che prova ad allungare: 29-22 FINE PRIMO QUARTO: VALENCIA-VENEZIA 24-22 10? – Lever per il 24-22 8? – Due liberi per Kabengele: 19-17 7? – Già sette punti per Wiltjer: 16-13 7? – Moretti segna e subisce il fallo, ma anche lui sbaglia il libero: 16-11 5? – Primo time-out per la Reyer: 13-7 5? – Ojeleye con il canetro più ... (Sportface.it)

LIVE Galatasaray-Roma 0-2 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : giallorosse in totale controllo - 30 Si gioca all’Ataturk Stadium di Istanbul, in Turchia. 1? Fischia Olofsson, comincia il match dell’Ataturk tra Galatasaray e Roma, seguitelo con OA Sport in diretta! 18. Il fischietto classe 1988 ha diretto la finale olimpica femminile tra Brasile e Stati Uniti, lo scorso 10 agosto a Parigi. Sul capovolgimento Glionna cerca gloria con un destro dal limite, soluzione larga. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 1-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : arriva la reazione del serbo - Djokovic stecca la risposta e dopo il cambio di campo servirà per restare nel set. 40-0 Prima vincente dell’azzurro. 15-40 Scappa via la risposta di rovescio di Jannik. 1-2 Game Sinner. 5-2 Game Sinner. Con il quarto ACE l’altoatesino conferma nuovamente il break. 15-0 Secondo ACE di Jannik. 18:30 Inizia la spettacolare presentazione di Jannik Sinner e Novak Djokovic. (Oasport.it)