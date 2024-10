Gaeta.it - L’alta qualità delle pere estive Angelica di Romagna conquista il mercato italiano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La pera estivadi, originaria della zona di Pesaro-Urbino, è il frutto di una tradizione agricola rinomata e festeggiata ogni anno con una sagra a Serrungarina. Riconosciuta per il suo elevato grado Brix e la polpa dalla consistenza fine, questa varietà di pera ha mostrato un andamento promettente nella stagione corrente, con vendite attive e un interesse crescente da parte della distribuzione organizzata, nonostante le sfide affrontate negli anni passati. La produzione della peradiLa peradiè una varietà dal sapore dolcissimo e dalla polpa soda, caratterizzata da una colorazione giallo intenso che ne evidenzia la maturità. La zona di origine, Pesaro-Urbino, offre un microclima ideale per la coltivazione di questo frutto, che viene apprezzato sia per il suo gusto che per le sueorganolettiche.