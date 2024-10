Ladro ucciso a forbiciate, due arresti (Di giovedì 17 ottobre 2024) 14.26 Sono state arrestate due persone per la morte del Ladro colpito con una ventina di forbiciate,dopo il tentativo di furto in un bar a Milano. Si tratta del titolare e di un conoscente. La vittima sarebbe stata colpita una prima volta mentre cercava di uscire dalla saracinesca divelta. Rialzatosi, avrebbe cercato di scappare. Sarebbe stato raggiunto e colpito 20 volte con le forbici. Era con un complice che è fuggito.I due indagati non hanno risposto al Pm. Secondo testimoni, il bar ha subito 3 rapine negli ultimi tre mesi. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 14.26 Sono state arrestate due persone per la morte delcolpito con una ventina di,dopo il tentativo di furto in un bar a Milano. Si tratta del titolare e di un conoscente. La vittima sarebbe stata colpita una prima volta mentre cercava di uscire dalla saracinesca divelta. Rialzatosi, avrebbe cercato di scappare. Sarebbe stato raggiunto e colpito 20 volte con le forbici. Era con un complice che è fuggito.I due indagati non hanno risposto al Pm. Secondo testimoni, il bar ha subito 3 rapine negli ultimi tre mesi.

