Juventus verso la Lazio: out Koopmeiners e Fagioli in dubbio, chance per Douglas Luiz (Di giovedì 17 ottobre 2024) Juventus decimata dagli infortuni durante la sosta nazionali. La squadra di Thiago Motta si prepara al big match di sabato sera contro la Lazio senza Nico Gonzalez, Koopmeinsers e Coincecao (squalificato). In dubbio per la convocazione anche McKennie e Fagioli. È tornato in gruppo Weah, che non è al 100% ma dovrebbe essere schierato titolare sulla fascia destra. Dovrebbe arrivare una chance da titolare per Douglas Luiz, che è chiamato a alzare il livello delle prestazioni dopo la brutta mezz'ora contro il Cagliari e il posto perso anche in nazionale brasiliana. In difesa Kalulu e Gatti coppia obbligata dopo il grave infortunio di Bremer.

