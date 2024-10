Jannik Sinner conquista la finale del Six Kings Slam dopo una semifinale avvincente contro Djokovic (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Six Kings Slam, uno dei tornei di tennis più ricchi e prestigiosi del mondo, si sta svolgendo a Riad, in Arabia Saudita, con il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, pronto a contendere il titolo. Nella semifinale, Sinner ha dimostrato la sua superiorità battendo il serbo Novak Djokovic in un match emozionante che ha evidenziato il suo straordinario talento. In finale, il tennista di San Candido sfiderà il vincitore del confronto tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal. Il torneo non offre solo onori, ma anche premi monetari straordinari: la vittoria finale è accompagnata da un premio di 6 milioni di dollari, mentre solo per la partecipazione, ogni giocatore riceve un gettone di 1,5 milioni. Analisi del match: Sinner vs Djokovic L’incontro tra Sinner e Djokovic è stato caratterizzato da tre set intensi e da un ritmo di gioco incalzante. Gaeta.it - Jannik Sinner conquista la finale del Six Kings Slam dopo una semifinale avvincente contro Djokovic Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Six, uno dei tornei di tennis più ricchi e prestigiosi del mondo, si sta svolgendo a Riad, in Arabia Saudita, con il numero 1 del mondo,, pronto a contendere il titolo. Nella semiha dimostrato la sua superiorità battendo il serbo Novakin un match emozionante che ha evidenziato il suo straordinario talento. In, il tennista di San Candido sfiderà il vincitore del confronto tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal. Il torneo non offre solo onori, ma anche premi monetari straordinari: la vittoriaè accompagnata da un premio di 6 milioni di dollari, mentre solo per la partecipazione, ogni giocatore riceve un gettone di 1,5 milioni. Analisi del match:vsL’intraè stato caratterizzato da tre set intensi e da un ritmo di gioco incalzante.

