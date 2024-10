Israele potrebbe avere ucciso il leader di Hamas Yahya Sinwar (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’esercito israeliano sta verificando se il capo di Hamas è stato “eliminato” durante un’operazione militare nella Striscia di Gaza. Leggi Internazionale.it - Israele potrebbe avere ucciso il leader di Hamas Yahya Sinwar Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’esercito israeliano sta verificando se il capo diè stato “eliminato” durante un’operazione militare nella Striscia di Gaza. Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sinwar è morto” : Israele festeggia l’eliminazione del leader di Hamas (VIDEO) - A ufficializzare quel che era trapelato nelle scorse ore è la tv israeliana Channel 12. ?????????????? ??????????????? ?????????? ??????????? ????????. . Israelis celebrating from their balconies in Ashdod after hearing that the IDF has killed the Hamas leader Yahya Sinwar pic. com/JW7qBrBM7V— Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2024 Tutti i test, rivela Channel 12, confermano ... (Dayitalianews.com)

Sinwar - Israele ritiene di aver ucciso il leader di Hamas a Gaza - L'esercito israeliano sta verificando l'identità di tre militanti uccisi in un'operazione: uno potrebbe essere Yahya Sinwar, considerato la mente dell'attacco del 7 ottobre 2023. (Wired.it)

Ucciso Sinwar : Israele annuncia la morte del capo di Hamas - Il capo di Hamas nella Striscia di Gaza dal 2017, alla guida del gruppo militante che controlla il territorio dalla morte di Ismail Haniyeh a luglio, sarebbe stato ucciso oggi da un attacco delle forze armate di Tel Aviv. Yahya Sinwar è morto, annuncia Israele. . Un combattimento attorno a un compound, annunciano le fonti militari […] Continua a leggere The post Ucciso Sinwar: Israele annuncia ... (It.insideover.com)