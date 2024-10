Calcioweb.eu - Inchiesta ultras di Inter e Milan, un fermo per un tentato omicidio

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Si allarga ancora l’che ha portato ad azzerare con diversi arresti i direttivi del tifo organizzato dicon le accuse di associazione per delinquere. Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capo ultràista Luca Lucci, è stato fermato per ila colpi di pistola il 12 aprile 2019, in pieno centro ao, di Enzo Anghinelli, ultràista coinvolto in procedimenti di droga. Anghinelli rimase gravemente ferito dopo un agguato in via Cadore, zona Porta Romana. L’ultrà rossonero, che era a bordo della sua auto, una Ford nera station wagon,al semaforo, fu affiancato da uno scooter con a bordo due persone (uno dei due sarebbe stato Cataldo, secondo l’accusa) che spararono diversi colpi, due dei quali lo colpirono ad uno zigomo e si salvò miracolosamente, dopo il ricovero in ospedale.