In duomo a Novara una messa per ricordare Paolo Mazzotti (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'affetto degli amici e della comunità. Domenica prossima 20 ottbre alle 18 in duomo sarà celebrata una messa il ricordo di Paolo Mazzotti, per tutti il "Paolo di piazza duomo".Mazzotti è morto nei giorni scorsi a 63 anni a causa di un tumore: in città era assai conosciuto, sostava sotto i Novaratoday.it - In duomo a Novara una messa per ricordare Paolo Mazzotti Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'affetto degli amici e della comunità. Domenica prossima 20 ottbre alle 18 insarà celebrata unail ricordo di, per tutti il "di piazza".è morto nei giorni scorsi a 63 anni a causa di un tumore: in città era assai conosciuto, sostava sotto i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Messa in Duomo per il patrono della guardia di finanza - poi autorità in visita a Palazzo Terragni - Venerdì 20 settembre 2024, presso il Duomo di Como, si è tenuta una messa in occasione della ricorrenza di San Matteo Apostolo, patrono della guardia di finanza. I finanzieri dei reparti del comando provinciale e del reparto aeronavale di Como hanno partecipato alla celebrazione, officiata da... (Quicomo.it)

Rubano in tre case durante la Messa in Duomo : è caccia ai ladri - Ancora ladri in azione in Costiera Amalfitana. Sabato sera, ignoti hanno preso nel mirino tre abitazioni situate nel comune di Scala (tra le frazioni di San Pietro e Santa Caterina e in via Seggio) approfittando dell’assenza dei proprietari che, in quel momento, erano in Duomo per la... (Salernotoday.it)

Como - musica araba a tutto volume dallo smartphone durante la messa in Duomo - Questa mattina è stato processato per direttissimo, e scarcerato con obbligo di firma dopo la concessione dei termini a difesa. E’ stato quindi identificato e poi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e denunciato a piede libero per il reato di turbamento di una funzione religiosa. (Ilgiorno.it)