Il video pubblicato da Liam Payne un’ora prima di morire

La scomparsa di Liam Payne per il momento è avvolta dal mistero, stando ai tg argentini il giovane sarebbe caduto dal balcone della sua stanza d'hotel in centro a Buenos Aires intorno alle 17:00 (ora locale). TMZ ha fatto sapere che le autorità al momento stanno indagando e "non escludono nessuna pista, né il gesto intenzionale, né una causa accidentale". I fan dell'artista hanno fatto notare come il 31enne abbia continuato a pubblicare video e foto sui social fino a pochi minuti prima della scomparsa. Il video e le foto di Liam Payne su Snpachat. Liam ieri pomeriggio ha condiviso diversi contenuti sul suo profilo Snapchat (nelle stories) fino a pochi minuti prima della tragica caduta.

E’ morto Liam Payne - ex One Direction caduto da balcone hotel in Argentina - . (Adnkronos) – Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. Lo ha reso noto la polizia argentina. La polizia, prima della morte del cantante, era stata chiamata per intervenire perché era stato segnalato “un uomo aggressivo, forse sotto l’effetto di droga o alcol”. (Dailyshowmagazine.com)

Liam Payne - ex membro degli One Direction - è morto a Buenos Aires : aveva 31 anni - Nonostante la separazione della band, Payne aveva intrapreso una carriera solista di successo, pubblicando diversi singoli e collaborando con artisti internazionali. Tuttavia, il quotidiano argentino La Nación ha riferito che, nel pomeriggio precedente la tragedia, la polizia locale era già intervenuta presso l’hotel dopo una segnalazione del manager della struttura. (Metropolitanmagazine.it)

Liam Payne degli One Direction morto a Buenos Aires a 31 anni - Liam ha avuto un figlio, nato nel 2017, avuto dall'ex cantante del gruppo Girls Aloud, Cheryl Cole. Secondo le prime informazioni, Liam sarebbe precipitato da circa tredici o quattordici metri. Le autorità hanno aperto un'indagine per capire se si sia trattato di un incidente o se il cantante inglese si sia tolto la vita. (Panorama.it)