Il processo a Salvini e la “marcia” dei leghisti a Palermo: tra appelli e freddezza, la corsa del Carroccio siciliano per riempire la piazza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tam-tam via chat è partito lunedì mattina. I canali siciliani della Lega via social, e soprattutto via whatsapp, sono stati occupati dal volantino che chiama a raccolta per la manifestazione contro i giudici a Palermo: “A tutti voi è cortesemente chiesta la massima partecipazione”, si legge in uno di questo messaggi in chat. Ma la chiamata alle armi di Matteo Salvini finora è stata raccolta con distacco e per venerdì mattina, giorno in cui Giulia Bongiorno farà la sua arringa in aula, ai gazebo organizzati in piazza Politeama a Palermo si teme il rischio defezioni. L’adunata del vicepremier contro i giudici potrebbe, infatti, infrangersi contro i malumori dei leghisti siciliani. Dopo lunedì gli appelli a partecipare al presidio si sono sgonfiati e non pochi, soprattutto tra i leghisti della prima ora, restano freddi. Ilfattoquotidiano.it - Il processo a Salvini e la “marcia” dei leghisti a Palermo: tra appelli e freddezza, la corsa del Carroccio siciliano per riempire la piazza Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tam-tam via chat è partito lunedì mattina. I canali siciliani della Lega via social, e soprattutto via whatsapp, sono stati occupati dal volantino che chiama a raccolta per la manifestazione contro i giudici a: “A tutti voi è cortesemente chiesta la massima partecipazione”, si legge in uno di questo messaggi in chat. Ma la chiamata alle armi di Matteofinora è stata raccolta con distacco e per venerdì mattina, giorno in cui Giulia Bongiorno farà la sua arringa in aula, ai gazebo organizzati inPoliteama asi teme il rischio defezioni. L’adunata del vicepremier contro i giudici potrebbe, infatti, infrangersi contro i malumori deisiciliani. Dopo lunedì glia partecipare al presidio si sono sgonfiati e non pochi, soprattutto tra idella prima ora, restano freddi.

Processo Open Arms - parlamentari leghisti in piazza a Palermo il 18 a sostegno di Salvini - Il procuratore aggiunto Marzia Sabella e i pm Geri Ferrara e Giorgia Righi hanno chiesto di infliggere una pena a 6 anni di reclusione per il leader della Lega che all’epoca, da ministro dell’Interno, impedì l’assegnazione di un porto sicuro alla nave della ong con 147 migranti a bordo. La Libia e la Tunisia non sono Paesi in cui si può applicare un Pos”. (Ilfattoquotidiano.it)

Processo Open Arms - la Lega scende in piazza a Palermo per difendere Salvini - Le accuse sono di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio quando l’attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti negò lo sbarco a Lampedusa a 147 migranti. . I parlamentari della Lega scenderanno in piazza a Palermo il 18 ottobre, giorno in cui si terrà l’arringa difensiva di Matteo Salvini nel processo Open Arms che rischia 6 anni di carcere. (Dayitalianews.com)

