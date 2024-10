Il governo dem e il ritorno di Trump: perché Kamala Harris scende nei sondaggi (Di giovedì 17 ottobre 2024) A meno di un mese dalle presidenziali americane la campagna elettorale della vicepresidente si è arenata. Langue il supporto degli afroamericani e dei giovani. Ecco perché tutto è ancora in gioco Ilgiornale.it - Il governo dem e il ritorno di Trump: perché Kamala Harris scende nei sondaggi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A meno di un mese dalle presidenziali americane la campagna elettorale della vicepresidente si è arenata. Langue il supporto degli afroamericani e dei giovani. Eccotutto è ancora in gioco

Stellantis - De Palma (Fiom) attacca Tavares : “Strategia fallimentare. Il governo gli ha dato tutto senza ritorno - in gioco la dignità del Paese” - “Il dato della perdita di Stellantis di quote di mercato in Europa dice di un fallimento della strategia industriale di Tavares in Italia ed Europa”. Dal palco della festa nazionale della Fiom di Torino, il segretario generale del sindacato dei metalmeccanici, Michele De Palma, torna ad attaccare l’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares. (Ilfattoquotidiano.it)

Ritorno del nucleare in Italia : Governo già in contatto con le aziende per le prime centrali - Abbiamo Enel, Ansaldo e una serie di altre imprese che possono far parte di un pool” aveva poi anticipato il ministro dell’Ambiente. Si tratterebbe del terzo programma nucleare civile italiano, dopo il primo terminato con il referendum del 1987 e il secondo bloccato sul nascere dalla consultazione popolare del 2011. (Quifinanza.it)

Il ritorno di Schlein : «Il governo ignora le famiglie in difficoltà» - Per riaffacciarsi sulla scena politica dopo le ferie Elly Schlein sceglie Abbadia San Salvatore, sul monte Amiata, paese che fu di minatori, dove nel 1948 scoppiò una rivolta popolare dopo […] The post Il ritorno di Schlein: «Il governo ignora le famiglie in difficoltà» first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)