Il Gladiatore 2, Denzel Washington avvisa il pubblico: "State attenti a Paul Mescal, sa quello che fa" (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'attore ha lodato la potente performance del collega che è sicuro non farà pentire i fan del capitolo originale con Russell Crowe Denzel Washington ha spiegato in una recente intervista perché è rimasto colpito dall'interpretazione di Paul Mescal nel Gladiatore II. Mescal interpreta Lucio Vero, il figlio di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) e Lucilla (Connie Nielsen) nell'atteso sequel di Ridley Scott. Il cast del film presenta anche molti nuovi personaggi, tra cui il Macrinus di Washington, un ex schiavo e attuale mediatore di potere che cerca di controllare Roma e di usare la rabbia vendicativa di Lucio a suo vantaggio. Parlando con GQ, Washington ha detto che è stato facile lavorare con Mescal grazie al suo talento recitativo naturale e ha

Il Gladiatore 2 - Paul Mescal confessa : "Recitare con Denzel Washington mi ha reso nervoso" - Forse, ancora più intimidatorie per Mescal, sono state le scene in cui ha dovuto confrontarsi con Denzel Washington, che nel sequel interpreta un ricco uomo di potere a Roma che tiene una scuderia di …. In una recente intervista, Paul Mescal, protagonista de Il Gladiatore 2, ha rivelato che quando girava delle scene con Denzel Washington era molto nervoso Per ottenere il ruolo di protagonista nel ... (Movieplayer.it)

Il Gladiatore 2 - Paul Mescal era intimorito da Denzel Washington sul set : "Mi sono sentito uno stupido" - Già disorientato dai set più grandi che avesse mai attraversato, Paul Mescal durante la lavorazione del Gladiatore II si è scoperto intimorito all'idea di recitare con Denzel Washington. Ma ha richiamato se stesso al dovere. Al cinema dal 14 novembre. (Comingsoon.it)

