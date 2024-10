Gtt, cerca autisti volontari per la guida di tram e bus: ha difficoltà ad assumerne nuovi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gtt recluta autisti volontari per la guida di tram o autobus tra i propri dipendenti che non svolgono ‘mansioni di guida in servizio pubblico di linea’. È quanto si legge in un ordine di servizio che è stato diffuso nella giornata di oggi, giovedì 17 ottobre 2024.Il contenuto del documento Torinotoday.it - Gtt, cerca autisti volontari per la guida di tram e bus: ha difficoltà ad assumerne nuovi Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gtt reclutaper ladio autobus tra i propri dipendenti che non svolgono ‘mansioni diin servizio pubblico di linea’. È quanto si legge in un ordine di servizio che è stato diffuso nella giornata di oggi, giovedì 17 ottobre 2024.Il contenuto del documento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gtt - cerca autisti volontari per la guida di tram e bus : ha chiesto la 'collaborazione' dei propri dipendenti - Gtt recluta autisti volontari per la guida di tram o autobus tra i propri dipendenti che non svolgono ‘mansioni di guida in servizio pubblico di linea’. È quanto si legge in un ordine di servizio che è stato diffuso nella giornata di oggi, giovedì 17 ottobre 2024. Il contenuto del documento... (Torinotoday.it)

Bus - autisti introvabili a Macerata. “Costretti a far guidare anche ragionieri e meccanici” - Direi che siamo in modalità emergenza”. Nonostante tutto questo i chilometri percorsi e i passeggeri trasportati stanno tornando ai livelli pre Covid. Altri preferiscono fare le lunghe tratte, pagate maggiormente, ma con un impegno lavorativo che va dal lunedì al giovedì”. Belardinelli spiega come trovare un autista di bus è persino più difficile che trovarne uno per un Tir. (Ilrestodelcarlino.it)

Il bus turistico schiantato sulla strada di Machu Picchu : “Tanta pioggia - poi c’è la guida degli autisti in Perù…” – La testimonianza - Chi scrive ha sfiorato il grave incidente del bus turistico che si è schiantato sulla strada per il sito archeologico, semplicemente perché era a bordo di quello successivo. La dinamica dell’incidente che ha coinvolto anche dei turisti italiani è infatti, e purtroppo, banale: un autista ha sottovalutato le curve nella discesa dal sito archeologico al villaggio e soprattutto il terreno bagnato ... (Ilfattoquotidiano.it)