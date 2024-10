Golden Boy 2024, l'elenco dei finalisti: due giocatori della Juventus (Di giovedì 17 ottobre 2024) Torna il Golden Boy, il premio indetto da Tuttosport per il miglior calciatore Under 21 quindi i nati dopo il 1 gennaio 2004. Dopo la vittoria Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Torna ilBoy, il premio indetto da Tuttosport per il miglior calciatore Under 21 quindi i nati dopo il 1 gennaio 2004. Dopo la vittoria

La delusione di Tamberi e Jacos dopo il Golden Gala di Roma : la serata no dei ‘gemelli d’oro’ di Tokyo - Gimbo Tamberi e Marcell Jacos non nascondono la delusione dopo il Golden Gala di Roma: la serata no dei 'gemelli d’oro' di Tokyo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Marcell Jacobs critico dopo il Golden Gala : “Una giornata del cavolo - ho sentito i bicipiti duri” - L’azzurro, autore di un ottimo 9. Per la cronaca, la prova è stata vinta dal super talento botswano Letsile Tebogo, impostosi con un notevole 9. 95). Mi sono alzato un po’ alla fine, inutile farsi male, la gara era andata come è andata“, ha dichiarato Jacobs ai microfoni di RaiSport HD. Bicipiti duri, non ho gestito il riscaldamento come volevo. (Oasport.it)

Andy Diaz vince il Golden Gala! Torna dopo il bronzo olimpico e fa centro a Roma : maestro della Diamond League - 87 per il Campione del Mondo), mentre erano assenti i due uomini che lo hanno battuto tre settimane fa ai Giochi (dove lui si espresse in 17. Il risultato odierno rappresenta un tassello importante verso la qualificazione alle finali di Bruxelles, dove andrà a caccia del terzo diamantone di fila. Il 28enne di origini cubane, che ha indossato la maglia azzurra per la prima volta in carriera ... (Oasport.it)