Genoa, Zangrillo apre a Balotelli: "Un sogno vederlo a Marassi. Qui tornerebbe grande" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Balotelli-Genoa si può (ancora) fare. Una netta apertura all`arrivo in rossoblù del 34enne attaccante bresciano è giunta questa mattina Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)si può (ancora) fare. Una netta apertura all`arrivo in rossoblù del 34enne attaccante bresciano è giunta questa mattina

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa - Zangrillo : “Balotelli sfida che mi toglie il sonno - non scontenterebbe nessuno” - Così Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva sul possibile arrivo di Balotelli. Poi, un commento sul tecnico Alberto Gilardino: “Riconosco il mio perimetro, da presidente ho detto quello che penso in maniera chiara, poi le decisioni le prende lo staff tecnico. (Sportface.it)

Balotelli al Genoa? L’opinione di Garlando : “Il tiro c’è - ma …” | VIDEO - Mario Balotelli, ex Milan, potrebbe firmare - da svincolato - con il Genoa. Ma è ancora da Serie A? Luigi Garlando nel parla nel video Un estratto dell'ultimo episodio de La Tripletta, podcast de 'La Gazzetta dello Sport'. In questo video, il giornalista sportivo Luigi Garlando si esprime sul possibile trasferimento di Mario Balotelli al Genoa . (Pianetamilan.it)

Caos Genoa : Balotelli in bilico - Gilardino pure. Perché già la gara con il Bologna sarà decisiva per il futuro del club - Il gruppo 777 non a caso ha portato avanti un piano di cessioni importante, non è riuscita ad acquistare l’Everton (passato in mano ai Friedkin). La fiducia c’è, ma inizia a essere a tempo e una brutta sconfitta contro il Bologna, soprattutto se dovesse arrivare senza la reale convinzione che la squadra abbia quanto meno provato a vincere, potrebbe portare a un esonero dopo quasi due anni insieme. (Ilfattoquotidiano.it)