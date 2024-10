Gaza, Usa ancora in pressing su Israele: “Vogliamo risposta costruttiva” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Stati Uniti in pressing su Israele dopo l'ultimatum sul rischio embargo alle armi lanciato in una lettera a L'articolo Gaza, Usa ancora in pressing su Israele: “Vogliamo risposta costruttiva” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Gaza, Usa ancora in pressing su Israele: “Vogliamo risposta costruttiva” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Stati Uniti insudopo l'ultimatum sul rischio embargo alle armi lanciato in una lettera a L'articolo, Usainsu: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Miller ha quindi ricordato che "in base alla legge americana sull'assistenza umanitaria ci sono delle implicazioni per Israele, che sta facendo di tutto per assicurare che non sia ostacolata". Nella serata di ieri, quindi, l'aggiornamento del portavoce del dipartimento di Stato americano Matthew Miller.

