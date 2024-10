Donnaup.it - Funghi ripieni di salsiccia: resistere è impossibile

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Idisono un piatto autunnale davvero irresistibile. Saporitissimi e golosi, tanto belli da vedere da sembrare micro-cestini colmi di ogni delizia, sono perfetti come aperitivo o come piatto unico in famiglia. Realizzarli non è difficile, dovremo solo porre un po’ di attenzione nel maneggiare gli champignon per non rompere la cappella, mentre la separiamo dal gambo. Scegliamofreschissimi, sodi e piuttosto grandi in modo da poter presentarli al meglio in tavola. Che ne dite di sperimentare anche questa ricetta sfiziosa? Proviamo a cucinare insieme!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 300 gr dichampignon 50 gr di provola 100 gr diqualche ago di rosmarino olio extravergine di oliva 25 gr di grana padano q.b. di sale fino q.b. di pepe nero 1 spicchio di aglio.