Fondi Ai confini dell’Apocalisse presentazione dell’ultimo libro di Raffaele Avallone

Fondi – L'associazione "Confronto" con il patrocinio del comune di Fondi ha promosso e organizzato la presentazione del libro "Ai confini dell'Apocalisse" di e con Raffaele Avallone. L'autore sarà ospite di un incontro in programma per domenica 20 ottobre, alle 18, al Castello Caetani di Fondi; dopo i saluti istituzionali, a dialogare con lui sarà

