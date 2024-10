De Pascale, è campo largo. Polemica con Ugolini sulle carte di Figliuolo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – Nel giorno del lieto fine sul campo largo, con l’ufficializzazione della corsa di cinque renziani nella lista civica di Michele de Pascale, scoppia una nuova rissa sull’alluvione. Tutto nasce dalla ’rivelazione’ di Elena Ugolini, candidata civica alle Regionali appoggiata dal centrodestra, che in un incontro coi comitati degli alluvionati a Faenza giorni fa ha fatto sapere di aver ricevuto dal generale Francesco Figliuolo e dal tenente colonnello Martella “migliaia di documenti”, dicendosi disponibile a metterli a disposizione se richiesti. Il ’filo diretto’ tra Ugolini e il commissario alla ricostruzione post alluvione, però, è subito finito nel mirino del Pd. “Tutti i documenti di cui ho parlato sono pubblici, smentisco altre ricostruzioni tendenziose”, ha chiarito ieri Ugolini. Ilrestodelcarlino.it - De Pascale, è campo largo. Polemica con Ugolini sulle carte di Figliuolo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – Nel giorno del lieto fine sul, con l’ufficializzazione della corsa di cinque renziani nella lista civica di Michele de, scoppia una nuova rissa sull’alluvione. Tutto nasce dalla ’rivelazione’ di Elena, candidata civica alle Regionali appoggiata dal centrodestra, che in un incontro coi comitati degli alluvionati a Faenza giorni fa ha fatto sapere di aver ricevuto dal generale Francescoe dal tenente colonnello Martella “migliaia di documenti”, dicendosi disponibile a metterli a disposizione se richiesti. Il ’filo diretto’ trae il commissario alla ricostruzione post alluvione, però, è subito finito nel mirino del Pd. “Tutti i documenti di cui ho parlato sono pubblici, smentisco altre ricostruzioni tendenziose”, ha chiarito ieri

Regionali Emilia-Romagna - ultime trattative per il “campo larghissimo” : anche i riformisti con de Pascale e renziani senza simbolo - La coalizione, garantisce l’aspirante governatore, “sarà formata complessivamente da coloro che c’erano in quella giornata” e dunque parteciperanno sia il M5s che Iv. Partecipano a questa lista anche forze politiche come Azione che, in questo momento, contesta la nascita di una coalizione a livello nazionale e che, invece, è molto saldamente dentro al nostro progetto”. (Ilfattoquotidiano.it)

De Pascale-Ugolini - scintille sulla Città 30 : il campo largo si avvicina - Nell'ambito della fiera "Asphaltica", intervista in successione ai due candidati alla presidenza della Regione Michele de Pascale ed Elena Ugolini. Un disgelo partito durante l’evento sulla Fabbrica del programma, “dove qualcuno si aspettava che ci fossero dei litigi nei tavoli, ma così non è stato”, dice il sindaco dem, prima di salire sul palco in fiera (in prima fila c’è l’assessore regionale ... (Ilrestodelcarlino.it)

Emilia-Romagna - De Pascale incontra Conte : “Campo largo con Iv? No - siamo centrosinistra” - Ieri c’è stata una iniziativa molto positiva a Bologna con più di mille persone e stiamo definendo gli ultimi dettagli per chiudere la coalizione”. Sul tavolo della discussione, nella sede M5S, la composizione della coalizione. Ancora l’assetto definitivo non è pronto ma lo sarà molto a breve“, aggiunge de Pascale, che sul campo largo con Iv conclude: “La mia è una coalizione di centro sinistra ... (Lapresse.it)