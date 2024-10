Continua il momento no dell'Unione: punto di penalizzazione e inibizione di sei mesi al presidente (Di giovedì 17 ottobre 2024) TRIESTE - Continua il momento no dell'Unione. Dopo l'avvio di stagione sul campo ben al di sotto delle aspettative, ecco che la grana della fideiussione ha prodotto conseguenze anche sul fronte della giustizia sportiva. A renderlo noto è la stessa Federazione italiana giuoco calcio attraverso una Triesteprima.it - Continua il momento no dell'Unione: punto di penalizzazione e inibizione di sei mesi al presidente Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) TRIESTE -ilno. Dopo l'avvio di stagione sul campo ben al di sottoe aspettative, ecco che la granaa fideiussione ha prodotto conseguenze anche sul frontea giustizia sportiva. A renderlo noto è la stessa Federazione italiana giuoco calcio attraverso una

Genoa - continua il momento no del grifone : altri DUE CALCIATORI AI BOX - le ultime - Le ultime Prosegue il momento nero del Genoa. La squadra di Gilardino, dopo il ko con la Juve e l’eliminazione in Coppa Italia nel derby con la Samp, il tutto condito dalla classifica che li vede in 17ª posizione […]. Genoa, prosegue il momento no del Grifone: dopo Malinovskyi Alberto Gilardino perde anche altri due calciatori. (Calcionews24.com)

Jey Uso : ” In questo momento vorrei continuare la mia carriera in singolo” - Come ho detto tutto sta funzionando, sono lì presente ogni settimana, e la mia fiducia cresce in ogni puntata. Ha iniziato la sua carriera entrando nella Bloodline e esibendosi assieme al fratello gemello Jimmy Uso in un grandioso Tag Team, che fu capace di prendersi le cinture di entrambi i roster principali e tenersele strette per un totale di 622 giorni, rendendo questo regno il più longevo in ... (Zonawrestling.net)