Conte ha in mente una mossa contro l'Empoli

Il tecnico azzurro prepara una mossa inaspettata per la sfida di domenica Antonio Conte sta studiando la formazione ideale per il match contro l'Empoli, in programma domenica 20 ottobre alle ore 12:30 al Castellani. Secondo l'edizione odierna di Repubblica, il tecnico potrebbe optare per una mossa a sorpresa: schierare David Neres titolare sulla fascia sinistra al posto di Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia affaticato, Neres scalpita

Il georgiano Kvaratskhelia è rientrato stanco dagli impegni con la sua nazionale, mentre Neres è rimasto ad allenarsi a Castel Volturno, mostrando una forma smagliante. Conte potrebbe dunque decidere di dare una chance dal primo minuto al brasiliano, per sfruttare la sua freschezza e mettere in difficoltà la difesa dell'Empoli.

Kvaratskhelia out? La mossa di Conte per l’Empoli - Ogni volta che è stato chiamato in causa, Neres ha risposto presente, contribuendo con giocate importanti e dimostrandosi uno dei più efficaci in Europa in termini di minuti per gol o assist. Kvaratskhelia è in forte dubbio per la trasferta contro l’Empoli. Molto dipende dalle condizioni di Kvaratskhelia, che ha lasciato il campo contro il Como con un piede gonfio ed è partito comunque per la ... (Napolipiu.com)

Napoli-Como - Conte porta la squadra in ritiro per evitare rischi. La mossa del tecnico azzurro - Per evitare qualsiasi calo di concentrazione, il tecnico azzurro ha deciso di portare la squadra in ritiro la sera prima della partita. com. Conte e la scelta del ritiro pre-partita Secondo quanto riportato da Repubblica, Antonio Conte ha deciso di adottare una misura precauzionale in vista della sfida contro il Como: la squadra andrà in ritiro questa sera. (Napolipiu.com)

