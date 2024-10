Cocaina e una pistola in casa: in arresto un uomo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lugo (Ravenna), 17 ottobre 2024 – All’interno della sua abitazione, situata nel comprensorio lughese, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno rinvenuto diverse dosi di Cocaina e una pistola semi automatica detenuta illegalmente. Stiamo parlando del cittadino italiano, già noto alle forze dell'ordine, tratto in arresto dalla Polizia di Stato a seguito di una rapida attività investigativa. Nel corso della perquisizione a suo carico, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 14 grammi di Cocaina, già divisa in piccole dosi pronte per la cessione, nonché una pistola automatica, mod. ‘P38’, di probabile provenienza estera con 32 cartucce ‘G.F.L. 9 Luger’. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione della locale Procura della Repubblica. Ilrestodelcarlino.it - Cocaina e una pistola in casa: in arresto un uomo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lugo (Ravenna), 17 ottobre 2024 – All’interno della sua abitazione, situata nel comprensorio lughese, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno rinvenuto diverse dosi die unasemi automatica detenuta illegalmente. Stiamo parlando del cittadino italiano, già noto alle forze dell'ordine, tratto indalla Polizia di Stato a seguito di una rapida attività investigativa. Nel corso della perquisizione a suo carico, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 14 grammi di, già divisa in piccole dosi pronte per la cessione, nonché unaautomatica, mod. ‘P38’, di probabile provenienza estera con 32 cartucce ‘G.F.L. 9 Luger’. L’è stato arrestato e messo a disposizione della locale Procura della Repubblica.

