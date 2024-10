Davidemaggio.it - Chiambretti raddoppia su Rai 3: nel 2025 Finché la barca va

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Pieroconcluderà questa sera la seconda edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, giunto all’ultima puntata, ma il suo sarà soltanto un arrivederci al pubblico di Rai 3. Il conduttore tornerà nel corso della stagione con un nuovo programma quotidiano in onda ogni sera alle 20.20, tra Blob e Il Cavallo e la Torre (slot occupato attualmente da Riserva Indiana), dal titolo – anticipato da lui stesso –lava. Ero tornato in Rai per il piacere romantico di tornare laddove avevo cominciato e per fare un programma di venti minuti, in onda dopo Blob ha dichiaratoa Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Sarà – ha aggiunto – “una trasmissione politica che parlerà anche di immigrazione“.