Cerveteri, ancora una tragedia sui binari: investito un uomo, circolazione in tilt

Cerveteri, 17 ottobre 2024 – Un'altra tragedia si è consumata sui binari, dopo la morte di una giovane 16enne a Santa Severa (leggi qui). Intorno alle ore 12, una persona è stata investita nei pressi di Marina di Cerveteri e la circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Santa Severa e Ladispoli. Ripresa dopo circa due ore, come riporta il sito di Trenitalia, è tutt'ora fortemente rallentata, perché sono ancora in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. Rallentamenti e limitazioni "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti – spiega Trenitalia -. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso secondo il seguente programma.

