Cartiera Soundscape torna a Roma il festival dell’elettronica tra musica danza e installazioni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Al via dal 25 al 27 ottobre a, la seconda edizione di. La manifestazione della durata di tre giorni, che si svilupperà venerdì 25 e sabato 26 al Forte Antenne e domenica 27 al Casale Dei Cedrati, vuole valorizzare le sonorità dellaelettronica e tutte le discipline ad essa correlate. Le due location scelte per l’evento sanciscono in qualche modo una suddivisione tematica, dove la prima ospiterà concerti e DJ set, la seconda un contenitore più ampio dove saranno presenti laboratori,, workshop e molto altro.è un evento multidisciplinare che unisce diverse arti performative con un forte spirito aggregativo, all’interno di alcune delle location più suggestive di