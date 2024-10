Cade in casa e s’infortuna, anziana soccorsa dai vigili del fuoco (Di giovedì 17 ottobre 2024) È scivolata nel proprio appartamento, probabilmente provocandosi una frattura al gomito. Impossibilitata a muoversi, a causa di precarie condizioni di salute, ha invocato con la voce una richiesta d’aiuto, fortunatamente ascoltata dai vicini. Una donna di 88 anni è stata soccorsa - nella Ilpiacenza.it - Cade in casa e s’infortuna, anziana soccorsa dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È scivolata nel proprio appartamento, probabilmente provocandosi una frattura al gomito. Impossibilitata a muoversi, a causa di precarie condizioni di salute, ha invocato con la voce una richiesta d’aiuto, fortunatamente ascoltata dai vicini. Una donna di 88 anni è stata- nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bimbo di due anni cade in casa e batte il capo : genitori nel panico. Arriva l’eliambulanza per il trasporto al Bambino Gesù di Roma. E’ successo a Campoli Appennino - Elisoccorso per il Piccolo Ferito La gravità percepita della situazione ha spinto i genitori a chiamare immediatamente i soccorsi. Lieto Fine: Il Bambino Sta Bene Fortunatamente, dopo le prime ore di apprensione, i medici hanno comunicato una buona notizia ai genitori e ai familiari: il piccolo non ha riportato lesioni gravi. (Dayitalianews.com)

Europa amara La Virtus cade ancora in casa - Il copione è sempre lo stesso con i padroni di casa che nel primo tempo subiscono un parziale di 0-15 (dal 15-10 al 15-25 e poi dal 28-30 al 28-38) e che vanno negli spogliatoi con i tifosi che chiedono ai giocatori di tirare fuori gli attributi. Tiri da tre: 6/24; 7/20. All. Di bambola in bambola la Virtus sciupa la spinta del pubblico e incassa la terza sconfitta consecutiva in Eurolega. (Sport.quotidiano.net)

Euroleague - il tiro del pari non entra e la Virtus cade in casa con lo Zalgiris - La Virtus Segafredo Bologna si arrende per 68-71 in volata contro lo Zalgiris Kaunas nel Round 3 di Eurolega, restando a secco di vittorie in classifica. I bianconeri, che hanno fallito le opportunità principali con Cordinier e Belinelli di portare il match al supplementare, hanno avuto Clyburn... (Today.it)