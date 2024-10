Bomba d’acqua sulla Toscana, la stazione di Siena completamente allagata per il maltempo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la Bomba d'acqua che ha colpito la Toscana, la stazione di Siena è stata completamente sommersa dall'acqua con disagi alla circolazione dei treni. In Toscana per domani venerdì 18 ottobre, è prevista allerta meteo arancione. A Siena chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Fanpage.it - Bomba d’acqua sulla Toscana, la stazione di Siena completamente allagata per il maltempo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo lad'acqua che ha colpito la, ladiè statasommersa dall'acqua con disagi alla circolazione dei treni. Inper domani venerdì 18 ottobre, è prevista allerta meteo arancione. Achiuse le scuole di ogni ordine e grado.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bomba d’acqua in Toscana - Siena allagata - com/ybzmOHiWw1— Volcaholic (@volcaholic1) October 17, 2024 La Protezione Civile ha emesso un avviso alla popolazione, raccomandando di limitare gli spostamenti e di evitare l’utilizzo delle auto, se non per necessità urgenti. Una violenta bomba d’acqua ha colpito la Toscana, in particolare la città di Siena, causando allagamenti e disagi nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre. (Thesocialpost.it)

Bomba d’acqua sulla Toscana - la stazione di Siena completamente allagata per il maltempo - Dopo la bomba d'acqua che ha colpito la Toscana, la stazione di Siena è stata completamente sommersa dall'acqua con disagi alla circolazione dei treni. In Toscana per domani venerdì 18 ottobre, è prevista allerta meteo arancione. A Siena chiuse le scuole di ogni ordine e grado.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo in Toscana : strade e stazione allagate a Siena. Rovesci dalla Lunigiana all’entroterra di Grosseto - Dopo la forte precipitazione che si è abbattuta sulla città, la stazione ferroviaria è stata completamente allagata, inondati di acqua i binari e i sottopassi L'articolo Maltempo in Toscana: strade e stazione allagate a Siena. . Il maltempo che sta interessando la Toscana ha colpito duramente Siena nel tardo pomeriggio di oggi, 17 ottobre 2024. (Firenzepost.it)